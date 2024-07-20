Жена сербского актера Биковича опубликовала фото подросшего сына

Актер Милош Бикович и его жена Ивана Малич не афишируют личную жизнь, но изредка балуют поклонников. В начале года актер и его супруга стали родителями, однако они решили не показывать лицо своего малыша публике.
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