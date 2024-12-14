На Украине отвергли возможность вести переговоры с Россией с позиции силы

Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отверг возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский сможет улучшить положение Киева таким образом, чтобы в будущем вести переговоры с Россией с позиции силы.