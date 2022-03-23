Гурьянов забросил 11-ю шайбу в сезоне. Она стала победной в матче с «Эдмонтоном»

Гурьянов забросил 11-ю шайбу в сезоне. Она стала победной в матче с «Эдмонтоном»

11-я шайба Дениса Гурьянова в сезоне принесла «Далласу» победу над «Эдмонтоном». «Старс» обыграли «Ойлерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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