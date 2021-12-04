План GJ-11. Беспилотный бой над морем

План GJ-11. Беспилотный бой над морем

Интересный слайд иллюстрирующий столкновение американской и китайской АУГ, где акцент делается на массированную атаку БПЛА GJ-11 запускаемых с вертолетоносцев Type-075.

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