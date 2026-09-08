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Ямаль, Кубарси и Диоманде претендуют на приз лучшему молодому игроку года

Ямаль, Кубарси и Диоманде претендуют на приз лучшему молодому игроку года

Журнал France Football назвал имена претендентов на приз лучшему молодому игроку года. Всего в число номинантов попали десять игроков: Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Ибрахим Маза («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона»), Йохан Манзамби («Астон Вилла»), Ленарт Карл («Бавария»), Эли Крупи («Борнмут»), Пау Кубарси («Барселона»), Ян Диоманде («Реал»), Керим-Сэм Алайбегович («Ювентус»), Айюб Буадди («Манчестер Сити»).

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