Подробности Season of the Guardian — пятого сезона для New World Пятый сезон New World, Season of the G...

Подробности Season of the Guardian — пятого сезона для New WorldПятый сезон New World, Season of the Guardian, стартует 12 марта, и команда игры рассказала о новинках, среди которых переработанная основная сюжетная линия, поддержка контроллеров, новый Trial, маунты в Outpost Rush и многое другоеЧитать дальше → источник.
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