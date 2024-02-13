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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Подробности Season of the Guardian — пятого сезона для New World Пятый сезон New World, Season of the G...

Подробности Season of the Guardian — пятого сезона для New World Пятый сезон New World, Season of the G...

Подробности Season of the Guardian — пятого сезона для New WorldПятый сезон New World, Season of the Guardian, стартует 12 марта, и команда игры рассказала о новинках, среди которых переработанная основная сюжетная линия, поддержка контроллеров, новый Trial, маунты в Outpost Rush и многое другоеЧитать дальше → источник.

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