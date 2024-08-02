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Пенсионерам назвали малоизвестный способ увеличить доход

Пенсионерам назвали малоизвестный способ увеличить доход

Российский пенсионер может увеличить доход за счет компенсационной выплаты по уходу, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

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