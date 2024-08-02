Пенсионерам назвали малоизвестный способ увеличить доход

Российский пенсионер может увеличить доход за счет компенсационной выплаты по уходу, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии