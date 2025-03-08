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Блуд - примета нашего времени...

А  давайте   сегодня  в  этот   пурим имени  Розы и  Клары,   о чём-нибудь  женском.Два  года  тому   назад  был  у  меня  пост Откуда есть пошёл блуд на Украине? в  коем  я    задавалась вопросом.

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