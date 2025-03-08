Блуд - примета нашего времени...

А давайте сегодня в этот пурим имени Розы и Клары, о чём-нибудь женском.Два года тому назад был у меня пост Откуда есть пошёл блуд на Украине? в коем я задавалась вопросом.
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