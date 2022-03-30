Телеканал "КРЫМ 24"

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Глава Крыма предрёк поражение и позор украинским богоборцам, которые хотят запретить УПЦ Московского патриархата

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал законопроект, внесённый в Верховную Раду Украины, о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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