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Калуга-поиск

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ХК "Калуга" выиграл матч на выезде в Кургане

ХК "Калуга" выиграл матч на выезде в Кургане

ХК "Калуга" провёл очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги на выезде, встретившись с ХК "Зауралье" из Кургана.

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