Сатурн отправил комету из Солнечной системы в межзвездное путешествие

Сатурн отправил комету в межзвездное путешествие / © Canva Астрономы проанализировали данные о полете кометы и пришли к выводу, что она развила третью космическую скорость, которой достаточно для того, чтобы объект покинул Солнечную систему и отправился в межзвездное пространство.
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