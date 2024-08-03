Сатурн отправил комету из Солнечной системы в межзвездное путешествие

Сатурн отправил комету в межзвездное путешествие / © Canva Астрономы проанализировали данные о полете кометы и пришли к выводу, что она развила третью космическую скорость, которой достаточно для того, чтобы объект покинул Солнечную систему и отправился в межзвездное пространство.