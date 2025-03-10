Нужно добиться того, чтобы всю гниль, запущенную в Россию по британским, турецким и азербайджанским подрывным проектам, выкорчевали с корнем

Сегодня в Сирии — завтра у нас. Это именно та мысль, которую должны осознать все люди, которые верят в то, что псевдоисламские проекты, разжигающие нездоровую рознь, поощряющие радикальный ислам, защищающие никабы, незаконные ММА-клубы, молельни, необразованных и неумеренных мигрантов, — что они «не такие» и «имеют право на существование».