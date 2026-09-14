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В Севастополе ликвидировали возгорание крыши детсада после атаки БПЛА

В Севастополе ликвидировали возгорание крыши детсада после атаки БПЛА

Возгорание удалось оперативно локализовать, пострадавших нет Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем канале на платформе "Макс", что после удара беспилотника ВСУ по детскому саду "Маяк детства" повреждения кровли оказались незначительными.

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