В Севастополе ликвидировали возгорание крыши детсада после атаки БПЛА

Возгорание удалось оперативно локализовать, пострадавших нет Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем канале на платформе "Макс", что после удара беспилотника ВСУ по детскому саду "Маяк детства" повреждения кровли оказались незначительными.