Бедард отвергает сравнения с Макдэвидом: «У этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх»

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард отвергает сравнения с Коннором Макдэвидом. «Когда люди начинают меня с кем-то сравнивать – с Макдэвидом, например, – я такой: «Ну, у этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх» (смеется).
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