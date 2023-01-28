Бедард отвергает сравнения с Макдэвидом: «У этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх»

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард отвергает сравнения с Коннором Макдэвидом. «Когда люди начинают меня с кем-то сравнивать – с Макдэвидом, например, – я такой: «Ну, у этого парня 700 очков в НХЛ в 20 играх» (смеется).