Названы главные неудачи в космосе в 2024 году

Поломка Boeing Starliner стала одной из главных космических провалов 2024-го Журналисты издания Live Science отнесли к главным неудачам в космосе в 2024-м проблемы корабля Boeing Starliner и утечки на Международной космической станции (МКС).
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