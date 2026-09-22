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Красный Север

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Ветеран спецоперации из ЯНАО претендует на звание «Лучший по профессии» в России

Ветеран спецоперации из ЯНАО претендует на звание «Лучший по профессии» в России

Специалист по работе с молодежью из Тазовского района, ветеран СВО Виталий Лапсуй вышел в финал федерального этапа конкурса «Лучший по профессии», сообщили в администрации Надымского района.

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