Почти 14 млрд составил дорожный фонд Псковской области в 2023 году: что отремонтировали

ПСКОВ, 30 ноября, ФедералПресс. Власти Псковской области рассказали о состоянии дорог в регионе. В рамках парламентского часа стало известно, что на региональную сеть автодорог направляется 10,4 млрд рублей, что составляет 75 % от общего объема дорожного фонда.