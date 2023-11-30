Почти 14 млрд составил дорожный фонд Псковской области в 2023 году: что отремонтировали

ПСКОВ, 30 ноября, ФедералПресс. Власти Псковской области рассказали о состоянии дорог в регионе. В рамках парламентского часа стало известно, что на региональную сеть автодорог направляется 10,4 млрд рублей, что составляет 75 % от общего объема дорожного фонда.
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