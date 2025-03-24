Ударом по больнице Израиль убил политического лидера и врачей

В результате израильского авиаудара по больнице в Газе погибли пять человек, в том числе политический лидер ХАМАС Исмаил Бархум и палестинские медики, сообщил ХАМАС в ходе нападения, целью которого, по словам Израиля, был ключевой член группировки боевиков.
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