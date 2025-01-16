Муж придумал целый спектакль, чтобы разойтись со мной, а в глазах своей семьи остаться чистеньким

А

Александр24

А чего это сразу на мужика ополчились? Пока мы выслушали только одну сторону - женскую и что? Сразу обвинение и расстрел без суда и следствия? А жена? Говорит, что никогда не изменяла, ну, так это только её слова и не более того. Почему её слова против его слов более убедительны что ли? Из чего это следует? Одни догадки и предположения... Помнится, жена шурина полоскала его за одноразовую измену чуть не всю оставшуюся жизнь, хотя на самой пробу негде было ставить. (Даже мой младший брат пару раз туда окунулся, да и ко мне не единожды приставала, но обошлось). Так что, не надо с плеча рубить - чужая душа-потёмки.