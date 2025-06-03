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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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А они просто воюют...

После  атаки   укропов   на  наши  аэродромы,  в том  числе   и  находящиеся  в    глубоком  тылу (впрочем, пишут, что сейчас  война  другая  и  тыла  как  такового нет)  некоторые  товарищи, которые  нам совсем  не товарищи,  начали говорить о том, что  вот  укропы  уже   войну   проиграли, что  фронт  сыпется,  что  у  укропов   паника, однако напоследок  "загнанные нацистские крысы постараются  нагадить" (сие  была   цитата  из  широко известного  в  узких  кругах  пана Роджерса).

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