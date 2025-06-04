Три российских бойца вручную оттащили трехтонную пушку Д-30, спасая от БПЛА

Три российских артиллериста уберегли трехтонную пушку Д-30 от удара беспилотников ВСУ. Они вручную оттащили орудие и укрыли в лесополосе, сообщил командир отделения, гвардии сержант с позывным Немец «РИА Новости».
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