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МОСИНФОРМ

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Тоннелепроходческий комплекс «Натали» прошел почти 1 км между станциями метро «Ватутинки» и «Кедровая»

Тоннелепроходческий комплекс «Натали» прошел почти 1 км между станциями метро «Ватутинки» и «Кедровая»

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Натали» продолжает проходку правого перегонного тоннеля на участке от станции «Ватутинки» до станции «Кедровая» Троицкой линии метро.

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