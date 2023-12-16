СК установил причастность 11 мигрантов к нападению на полицейских на «Садоводе»

Специалисты столичного ГСУ СК Российской Федерации поделились сведениями о том, что работникам ведомства удалось подтвердить, что 11 мигрантов напали на сотрудников правоохранительных ведомств неподалёку от рыночного комплекса «Садовод».
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