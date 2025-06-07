Мэр Харькова назвал атаку по Украине в ночь на 7 июня одной из самых мощных

За всю историю специальной военной операции (СВО) с 7 июня Харьков подвергся «мощнейшей атаке» со стороны России, сообщили местные властиЗа всю историю специальной военной операции (СВО) с 7 июня Харьков подвергся «мощнейшей атаке» со стороны России, сообщили местные власти.
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