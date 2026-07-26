India's Education Minister Resigns, Delhi Protests End As Modi Caves To 'Cockroach' Youth Movement's Demands India's education minister, Dharmendra Pradhan, resigned on Saturday and the government agreed to every demand raised by youth demonstrators, bringing weeks of protests - the gravest political crisis of Prime Minister Narendra Modi's third term - to a jubilant close.
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