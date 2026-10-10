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Песков: Путин передал Трампу видение Ирана по разрешению конфликта на БВ

Песков: Путин передал Трампу видение Ирана по разрешению конфликта на БВ Становятся известны новые подробности вчерашнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

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