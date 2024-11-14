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Коротченко: появившаяся в Польше база ПРО несет для РФ ядерную угрозу

Коротченко: появившаяся в Польше база ПРО несет для РФ ядерную угрозу

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил РИА Новости, что российские военные могут рассмотреть возможность уничтожения новой американской базы ПРО в Польше как приоритетной цели в случае конфликта с НАТО.

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