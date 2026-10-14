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Metro Москва

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Женщины в автогонках: почему в драг-рейсинге они побеждают мужчин

Женщины в автогонках: почему в драг-рейсинге они побеждают мужчин

Почему представительницы прекрасного пола успешно конкурируют с мужчинами в драг-рейсинге, особенно в классе Top Fuel, и редко появляются в "Формуле-1"? Анализ причин гендерного дисбаланса в автоспорте и истории успеха женщин-гонщиц.

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