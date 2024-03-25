Уроженка Сахалина помогала спастись зрителям из "Крокус Сити Холла"

Сергей Светлаков и телеведущий, редактор, спортивный комментатор и журналист Виктор Гусев 22 марта оказались в числе людей, кому пришлось искать пути спасения из места, которое обещало стать островком отдыха и веселого времяпровождения с друзьями, а обернулось адом на земле.