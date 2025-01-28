Бывший менеджер крупнейшей компании может лишиться российских заводов

ГП призвала конфисковать принадлежащие экс-менеджеру «Газпрома» Митюшову заводы Принадлежащие бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову доли в компаниях могут конфисковать, сообщает издание «Коммерсант».
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