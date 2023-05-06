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Президент «Торпедо»: «Раньше вывозили игроков на завод ЗИЛ со словами: «Либо работаете на поле, либо в цеху». И все сразу начали играть. Но сейчас другие времена»

Президент «Торпедо»: «Раньше вывозили игроков на завод ЗИЛ со словами: «Либо работаете на поле, либо в цеху». И все сразу начали играть. Но сейчас другие времена»

После 25 туров черно-белые замыкают таблицу Мир РПЛ. — Вы бываете на тренировках команды? Вам нравится то, что вы видите? — Два-три раза в неделю.

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