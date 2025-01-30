Сотрудники «Уралкалия» удостоены государственных наград

В рамках выездного заседания правительства региона губернатор Пермского края Дмитрий Махонин наградил 14 сотрудников ПАО «Уралкалий» государственными наградами за профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие отрасли.
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