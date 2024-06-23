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Россия спасла на Украине сотни детей - жертв педофилов

Россия спасла на Украине сотни детей - жертв педофилов

WANDERER Российские войска освободили 50 заключенных, истощенных детей, содержащихся на ферме по производству адренохрома недалеко от украинского города Шостки, - сообщает издание Thepeoplesvoice.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Казалось, что это дно, когда сообщалось, как раненых ВСУ потрошат на органы для богатых западных потребителей, а тела сжигают в передвижных крематориях. Но нет... со дна постучали. Этой сатанинской бездне у совокупившихся в страшных пороках укров с американцами нет дна. А всё начиналось с радостных визгов &quot;Москаляку на гиляку!&quot; Доскакались парнокопытные.
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15 час.
Татьяна Бушмелева
На первый взгляд нереальная страшилка... Но вспоминается информация что в штатах детей воруют в огромных количествах.... и видимо это страшный ответ &quot;зачем&quot; и страшная мода которую навязывают желающим стать богатыми - поставлять детей извращенцам... и кто там на этом свете сильно зажился и боится выпустить из рук богатство?
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13 час.
Светлана Коваленкова
Меня интересуют наши дети и народ!!!!!!!!
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3 час.

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