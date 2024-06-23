Lora Некрасова

Казалось, что это дно, когда сообщалось, как раненых ВСУ потрошат на органы для богатых западных потребителей, а тела сжигают в передвижных крематориях. Но нет... со дна постучали. Этой сатанинской бездне у совокупившихся в страшных пороках укров с американцами нет дна. А всё начиналось с радостных визгов "Москаляку на гиляку!" Доскакались парнокопытные.