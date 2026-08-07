Технологически проект реализуем, но ключевым условием выступает наличие убедительного экономического обоснования Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил ТАСС, что проект тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив может быть реализован только при условии его экономической целесообразности.
Хуснуллин прокомментировал идею тоннеля на Аляску
Комментарии
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Tigra07
Очередной муд...рец высказался. А про военный аспект опять забыл - ой, какая жалость-то. Сам, наверное, уже подсчитал - сколько ему лично перепадёт от освоения народных денег на эту суперстройку.
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