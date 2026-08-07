Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хуснуллин прокомментировал идею тоннеля на Аляску

Хуснуллин прокомментировал идею тоннеля на Аляску

Технологически проект реализуем, но ключевым условием выступает наличие убедительного экономического обоснования Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил ТАСС, что проект тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив может быть реализован только при условии его экономической целесообразности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
T
Tigra07
Очередной муд...рец высказался. А про военный аспект опять забыл - ой, какая жалость-то. Сам, наверное, уже подсчитал - сколько ему лично перепадёт от освоения народных денег на эту суперстройку.
Ответить
1 м.