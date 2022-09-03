"Тревожные звоночки": политолог Леви об отмене ночных смен в МССС

Информация СМИ об отказе от ночных смен компанией "Метрострой Северной столицы" (МССС), проблемы с поставками новых вагонов и слухи о намерении ВТБ выйти из партнерства стали "тревожными звоночками", заявил доцент СПбГУ, политолог Дмитрий Леви.