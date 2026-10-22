Девушка из Питера, по заданию «кураторов» приехала в Севастополь, где «болгаркой» вскрыла сейф. Сначала в оборот взяли сына севастопольцев, который поверил «дяде майору из ФСБ», что их семье угрожает смертельная опасность, и незаметно отключил сигнализацию, когда семья поехала на выходные к родственникам в гости.