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Зеленский: настоящая победа Киева – это границы 1991 года и членство в НАТО и ЕС

Зеленский: настоящая победа Киева – это границы 1991 года и членство в НАТО и ЕС

Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с The Philadelphia Inquirer подчеркнул, что условия «настоящей победы» для него — это возврат к границам 1991 года и членство украинского государства в НАТО и ЕС.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Глупый СКАЗОЧНИК!... Не надо было быть ДУРАКОМ и ТЕРЯТЬ СВОЮ СТРАНУ И ЛЮДЕЙ, РАДИ СУМАСШЕДШЕГО БАЙДЕНА...
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