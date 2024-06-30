Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с The Philadelphia Inquirer подчеркнул, что условия «настоящей победы» для него — это возврат к границам 1991 года и членство украинского государства в НАТО и ЕС.
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