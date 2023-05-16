И. о. руководителя АГиП Удмуртии Александр Журавлёв встретился руководством Русской старообрядческой церкви

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства (АГиП) Удмуртской Республики Александр Журавлёв провёл встречу с митрополитом Московским и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием.
Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности руководителя администрации главы и правительства (АГиП) Удмуртской Республики Александр Журавлёв провёл встречу с митрополитом Московским и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилием.
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