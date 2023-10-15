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Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось

Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось

По словам президента, российская армия улучшила свое положение почти на всей линии боевого соприкосновенияПрезидент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью.

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