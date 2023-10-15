Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось

По словам президента, российская армия улучшила свое положение почти на всей линии боевого соприкосновенияПрезидент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что украинское контрнаступление провалилось полностью.
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