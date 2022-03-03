Клопп о дубле Минамино «Норвичу»: «Невероятный игрок. Это была его лучшая игра за «Ливерпуль»

Юрген Клопп прокомментировал дубль хавбека Такуми Минамино в игре с «Норвичем» (2:1). Главный тренер «Ливерпуля» высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии.

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