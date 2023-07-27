Обычно (и хорошо если так) самые ранние воспоминания людей связаны с возрастом 3 года, изредка 2. Но как мы рождались, как ехали домой из роддома, в какое место положили грудничка и т.
Почему мы не помним прошлые жизни и раннее детство
Комментарии
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Карпов Илья
В заметке часто говорится, что "... я увидела, ощутила" и пр., а в конце подпись - МИХАИЛ. Может такие люди могут переключать не только свое зрение, но и много чего еще?
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10 час.
Марина Дробышева
Я,к моему удивлению,помню даже самое раннее детство,а школьные годы со второго по седьмой класс полностью растаяли и, если бы не фото тех лет,то их просто словно и не было.
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7 час.
В
Воробей
Возможно, автор цитирует кого-то другого.
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44 мин.
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