Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг

© Владимир Трефилов Вчера 5,2K прочитали Украина – государство международного терроризма. Теракт 11 сентября в Нью-Йорке совершила организация, которая была создана американскими спецслужбами, но вышла из-под контроля.
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