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Замглавы Дзержинского района Перми обжаловал приговор по делу о превышении должностных полномочий

Замглавы Дзержинского района Перми обжаловал приговор по делу о превышении должностных полномочий

По мнению адвоката чиновника, обвинение не предоставило достаточных доказательств виновности.Заместитель главы Дзержинского района Перми Николай Ракинцев, осужденный за превышение должностных полномочий, подал апелляционные жалобы на решение суда.

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