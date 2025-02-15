Раздвоение личности: 8 ярких признаков

Хотели бы вы иметь брата или друга, который бы брал на себя выполнение неприятных задач, оставляя только то, что вам нравится? А если бы он жил в вашей голове, и вы бы о нем не знали? А если бы он сам решал, когда ему взять управление? Постер к мини–сериалу «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана», 2021, фото: NetfiixКонцепция «раздвоение личности» стала для нас особенно хорошо знакома благодаря Билли Миллигану, в голове которого скрывалось аж 24 личности.