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Раздвоение личности: 8 ярких признаков

Раздвоение личности: 8 ярких признаков

Хотели бы вы иметь брата или друга, который бы брал на себя выполнение неприятных задач, оставляя только то, что вам нравится? А если бы он жил в вашей голове, и вы бы о нем не знали? А если бы он сам решал, когда ему взять управление? Постер к мини–сериалу «Монстры внутри: 24 личности Билли Миллигана», 2021, фото: NetfiixКонцепция «раздвоение личности» стала для нас особенно хорошо знакома благодаря Билли Миллигану, в голове которого скрывалось аж 24 личности.

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