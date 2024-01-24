В Орле к 1 апреля обещают сдать проблемный дома на улице Космонавтов

Губернатор Клычков утвердил «дорожную карту» по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов на территории Орловской области, включённых в единый реестр проблемных объектов.
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