Вечерний Новосибирск

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  • Сергей Значимый
    В Чечне, Дагестане они очень миролюбивые как овечки ходят.Мигранты ограбили...
  • Максим Максимов
    Бл... ь, есть ли в стране хоть один населённый пункт, где бы чёрные не отличились своим "мирнорелигиозном" характером...Мигранты ограбили...
  • Сергей Путилов
    Уберите всех обезьян из России иначе нам придется самим их убрать.Мигранты ограбили...

Мигранты ограбили инвалида в Новосибирске

Мигранты ограбили инвалида в Новосибирске

Транспортные полицейские задержали иностранцев, совершивших грабеж в Новосибирске. Инцидент произошел на станции Камышенская.

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Комментарии
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СП
Сергей Путилов
Уберите всех обезьян из России иначе нам придется самим их убрать.
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10 час.
Максим Максимов
Бл... ь, есть ли в стране хоть один населённый пункт, где бы чёрные не отличились своим &quot;мирнорелигиозном&quot; характером????
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4 час.
СЗ
Сергей Значимый
В Чечне, Дагестане они очень миролюбивые как овечки ходят.
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2 час.

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