Транспортные полицейские задержали иностранцев, совершивших грабеж в Новосибирске. Инцидент произошел на станции Камышенская.
Мигранты ограбили инвалида в Новосибирске
Комментарии
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СП
Сергей Путилов
Уберите всех обезьян из России иначе нам придется самим их убрать.
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10 час.
Максим Максимов
Бл... ь, есть ли в стране хоть один населённый пункт, где бы чёрные не отличились своим "мирнорелигиозном" характером????
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4 час.
СЗ
Сергей Значимый
В Чечне, Дагестане они очень миролюбивые как овечки ходят.
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2 час.
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