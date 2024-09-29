Возле Канарских островов возобновили поиски пропавших после крушения

Спасательные бригады в воскресенье возобновили поиски около 48 мигрантов, пропавших без вести после того, как их лодка перевернулась возле испанского острова Эль-Иерро, что грозит стать самым смертоносным подобным инцидентом за 30 лет переправ из Африки на Канарские острова.
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