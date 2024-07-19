За сутки в Бурятии произошло два ДТП

За минувшие сутки в республике произошло два серьезных ДТП с участием автотранспорта. Первый инцидент произошел в селе Никольск Мухоршибирского района, где на улице Ленина 15-летний водитель мотоцикла, не имеющий права управления транспортным средством, совершил наезд на 14-летнюю школьницу на велосипеде.