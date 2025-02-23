Скандал с подделкой коснулся и жёстких дисков Seagate семейства IronWolf Pro Немецка...

Скандал с подделкой коснулся и жёстких дисков Seagate семейства IronWolf ProНемецкая розница волею судеб оказалась в эпицентре скандала с поддельными жёсткими дисками Seagate семейства Exos, которые были в употреблении и продавались под видом новых.