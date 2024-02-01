Ещё 9 эпичных фото, которые точно зарядят вас на уборку

Пользователи сети выкладывают снимки в формате «до и после», которые точно вдохновят вас взять в руки тряпку и швабру и сделать этот мир чуточку чище!«Машина была просто вся в шерсти»«Предыдущие владельцы отдавали бесплатно старый бетонный стол, и я забрал его себе.
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